الرياض: عاصفة الحزم أزالت أي تهديد ضد السعودية ودول الجوار

أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات الجوية التي شنتها قوات التحالف العربي الذي يضم عشر دول، منذ السادس والعشرين من مارس الماضي، أزالت أي تهديد ضد المملكة ودول الجوار.

وأكد البيان الصادرة عن وزارة الدفاع السعودي اليوم “أن المملكة تعلن فرض السيطرة الجوية لمنع أي اعتداء ضد المملكة ودول المنطقة”.

وقال البيان “إن الطلعات الجوية لقوات التحالف، والمسماة بعاصفة الحزم دمرت الأسلحة الباليستية التي يمتلكها ميليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح”.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” “تعلن وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية أنه على إثر انطلاق عملية “عاصفة الحزم” والتي شاركت فيها القوات المسلحة السعودية بكل كفاءة واقتدار أدت إلى فرض السيطرة الجوية لمنع أي اعتداء ضد “المملكة” ودول المنطقة”.

وأضاف البيان أن الطلعات الجوية “تمكنت بنجاح من إزالة التهديد على أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة من خلال تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولت عليها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لـ”علي عبدالله صالح ” من قواعد ومعسكرات الجيش اليمني”.

الألمانية