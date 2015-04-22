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بالفيديو.. “الداخلية” تكشف تفاصيل حادث اغتيال مفتش “الأمن العام” بالقاهرة

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بالفيديو.. “الداخلية” تكشف تفاصيل حادث اغتيال مفتش “الأمن العام” بالقاهرة بالفيديو.. “الداخلية” تكشف تفاصيل حادث اغتيال مفتش “الأمن العام” بالقاهرة

كشف اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية تفاصيل استشهاد العقيد وائل طاحون، مفتش مباحث شرق القاهرة، مساء الثلاثاء، مؤكدا أنه جاء نتيجة إطلاق شخصين النار علي سيارة الشهيد من داخل سيارة كانا يستقلانها، وأصيب المجند إبراهيم هانى المنشاوى من قوة قطاع الأمن العام.

وأضاف المتحدث الرسمى للداخلية فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس على فضائية ” دريم 2 ” :” أن ضابط الشرطة والأمناء مستهدفون بشكل العام نتيجة التحديات التى تواجه الدولة فى الفترة الأخيرة وخاصة مكافحة الإرهاب ” .

وأشار عبداللطيف إلى أن الداخلية مستمرة فى عملها دون التراجع قائلاً: سسنستمر وكلنا معرضيون لهذه الحوادث ونتمى هذة الشهادة من أجل وسنستمر مهما كانت التحديات.

ونوه متحدث وزارة الداخلية إلى أنه تم استهداف العقيد وائل طاحون لمنصبه الكبير فى قطاع الأمن وكونه مفتش مباحث شرق القاهرة.

ولفت عبداللطيف إلى أن هناك تتبع لخطوات الجناة للقبض عليهم.

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