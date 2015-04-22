المخرج حسني صالح عن وفاة ” الأبنودي ” : رحل سندي



> قال المخرج حسني صالح «وفاة الخال عبدالرحمن الأبنودي خسارة كبيرة عليّ، فهو كان ضلعا أساسيا في نجاحي ومسيرتي»، مشيًرا إلى أنه جمعتهما جلسة منذ أسبوع اتفقا فيها على أغاني المسلسل الجديد «عودة الشيطان».

وأضاف «صالح»: «الجلسة التي جمعتني به واتفقنا فيها على المسلسل الجديد قال لي كلمه (يا ألحق يا ما ألحقش)، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناتك، فأنت كنت سندي وورائي ودافعا كبيرا في حياتي ومسيرتي الفنية، فدائما كنت آخذ آراءه في كل أعمالي».

وتابع: «الأبنودي كان أساس نجاحي في أعمال فكان دائمًا يدفعني للاستمرار وتقديم أعمال ناجحة، فكل تعاوني معه كانت أعمالا تخطت النجاح مثل الرحايا وخلف الله والوسواس وشيخ العرب همام ووادي الملوك وغيرها من الأعمال الكثيرة»