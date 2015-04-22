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” الداخلية” : نتلقى اتصالات من مواطنين للإشادة بآداء ضباط الشرطة

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” الداخلية” : نتلقى اتصالات من مواطنين للإشادة بآداء ضباط الشرطة ” الداخلية” : نتلقى اتصالات من مواطنين للإشادة بآداء ضباط الشرطة

أشاد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بما وصفه بالخدمات الأمنية الراقية التي تقدمها وزارة الداخلية، وجميع العاملين بها للمواطنين، خلال المرحلة الحالية.

وقال «عبد الكريم» في تصريحات لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، أمس الثلاثاء، «نتلقى اتصالات هاتفية من مواطنين يشيدون بآداء ضباطنا، والعلاقة الجيدة بينهم وبين المواطنين، مثلما نتلقى اتصالات تنتقد آداء بعض الضباط»، على حد قوله.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، «نحن في الوزارة نعترف بوجود تجاوزات وأخطاء من بعض أفراد الشرطة، ونعمل على القضاء عليها، وتأسيس علاقة جيدة مع المواطن، تجعله لا يفكر قبل دخول أقسام الشرطة».

 

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