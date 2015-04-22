مصدر: الشهيد وائل طاحون كان على قائمة اغتيالات إخوان المطرية

أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن العقيد وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية السابق ومفتش الأمن العام، الذى استشهد على يد مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية كان على قوائم اغتيالات إخوان المطرية.

وأضاف المصدر، أن العقيد وائل طاحون كان مطلوب اغتياله بالاسم، وتم نشر ذلك على صفحات الإخوان عبر الإنترنت، وذلك عقب أحداث العنف إلى شهدتها منطقة المطرية أثناء ذكرى إحياء ثورة 25 يناير الماضية.

وكشف المصدر الأمنى، عن أن منطقة المطرية هى مكان تمركز لجماعة الإخوان الإرهابية التى تنطلق منها المظاهرات إلى منطقتى عين شمس والمرج، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كلفت أعضاءها بتتبع خط سير المقدم وائل طاحون، وتمكنوا من استهدافه، فضلاً عن سابق علمهم بالشهيد وائل طاحون، وذلك لعمله فترة طويلة رئيس مباحث قسم شرطة المطرية.

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