"الكهرباء": الانتهاء من تركيب خطوط لنقل محطتى دمياط وأسيوط خلال 10 أيام

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن خطة تطوير شبكة النقل لاستيعاب القدرات المولدة من الخطة العاجلة استعداداً للصيف أوشكت على الانتهاء بنسبة 100%، وذلك خلال الـ10 أيام القادم، مؤكداً أن هذه الخطة بدأت منذ شهرين فقط، لافتًا أنه وقت قياسى، نظراً لأنها تستغرق ما يقرب من 8 أشهر فى المعتاد.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جارى الانتهاء من توصيل خطوط نقل الطاقة المولدة من محطات غرب دمياط وأسيوط ضمن الخطة العاجلة لتوليد 3632 ميجا وات، لافتاً إلى أن تكلفة هذه الخطوط تصل إلى 20 مليون جنيه وتبلغ طولها 4 كيلو مترات للمحطة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من تركيب كابلات نقل الطاقة المولدة من محطة 6 أكتوبر- الهضبة بطول 14 كيلو مترًا، وبتكلفة بلغت 300 مليون جنيه فى مدة لم تتجاوز الشهرين، مشيراً خطة تطوير شبكة النقل لاستيعاب القدرات المولدة من الخطة العاجلة انتهت بنسبة 70% حتى الآن.

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>مصدر: انتهاء تطوير شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب "الخطة العاجلة" بنسبة 70%