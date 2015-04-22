"الرى": البدء فى إحلال وتجديد قناطر ديروط بعد عامين

أكد المهندس أحمد كرات، رئيس قطاع الخزانات والسدود الكبرى بوزارة الرى، أن سيتم الانتهاء من تجهيز مستندات عقد قناطر "ديروط" الجديدة وأعمال التصميم والطرح والترسية واختبارات نموذج هيدروليكى بعد عامين، إضافة إلى 5 سنوات وهى فترة التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى تشغيلها عام 2022.

وأضاف كرات، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يأتى ضمن البرنامج القومى لإعادة تأهيل وإحلال القناطر الرئيسية على نهر النيل، وشبكة الترع القومية، وتتكون مجموعة قناطر ديروط من ست قناطر تصب فى 7 ترع من ضمنها الإبراهيمية وبحر يوسف.

ويشمل المشروع تطوير منظومة التحكم فى إدارة المياه على الترع المغذاة من مجموعة القناطر، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع تتويج لسياسة تطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد، حيث لم يتبق سوى مجموعة ديروط، وذلك بعد استكمال أعمال التجديد الأخرى بإسنا، ونجع حمادى وقناطر بحر يوسف، وقناطر منشأة الذهب.

وأوضح رئيس قطاع الخزانات، أن مجموعة قناطر ديروط تتكون من 7 قناطر وهى (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، وقنطرة فم ترعة الديروطية، وقنطرة فم ترعة البدرمان، وقنطرة فم ترعة بحر يوسف، وقنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوى)، وتخدم 7 ترع فرعية فى خمس محافظات "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم"كما يبلغ إجمالى التصرف من المجموعة 9.60 مليارات م3/ سنويًا لخدمة زمام نحو 1.656 مليون فدان.

وأشار إلى أن قناطر ديروط تعتبر من أقدم المنشآت المائية فى مصر، حيث تم إنشاؤها منذ 140 عامًا، وهو الأمر الذى تطلب عملية إحلال كاملة يعد انتهاء عمرها الافتراضى، والتى تخدم نحو 1.5 مليون فدان بنحو 20% من مساحة الأراضى الزراعية فى البلاد وهى مساحة زمام مصر الوسطى، ويضم محافظات أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم والجيزة.

وأشار "كرات"، إلى أنه من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة، من المتوقع أن يسهم المشروع فى تحسين الإنتاج الزراعى فى صعيد مصر، وذلك من خلال رفع كفاءة توزيع المياه بتدعيم نظام الإدارة المائية مع ملاحظة أن عملية الإنشاء سوف تتم دون إعاقة جريان المياه المستخدم للزراعة.

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