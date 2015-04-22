النيابة تنتهى من مناظرة جثة الشهيد وائل طاحون وتطلب تحريات الأمن الوطنى

انتهت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول من مناظرة جثة المقدم وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية السابق، ومجند شرطة اللذان استشهدا على يد مسلحين بمنطقة عين شمس.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الشهيد وائل طاحون إصابته بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة بجسده أودت بحياته، كذلك من مناظرة مجند الشرطة أصيب بطلقات نارية من بندقية آلية اخترقت السيارة الملاكى التى كان يستقلانهما، وأمرت النيابة بسرعة تحريات مباحث الأمن الوطنى.

وتبين من التحريات الأولية، أن شخصان كانا يستقلان دراجة نارية تتبعوا خط سير الشهيدين وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية اخترقت السيارة الملاكى التى كان يستقلها مفتش الأمن العام ومجند الشرطة واستشهدا فى الحال قبل نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

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