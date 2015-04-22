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النيابة تنتهى من مناظرة جثة الشهيد وائل طاحون وتطلب تحريات الأمن الوطنى

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النيابة تنتهى من مناظرة جثة الشهيد وائل طاحون وتطلب تحريات الأمن الوطنى النيابة تنتهى من مناظرة جثة الشهيد وائل طاحون وتطلب تحريات الأمن الوطنى
انتهت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول من مناظرة جثة المقدم وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية السابق، ومجند شرطة اللذان استشهدا على يد مسلحين بمنطقة عين شمس.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الشهيد وائل طاحون إصابته بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة بجسده أودت بحياته، كذلك من مناظرة مجند الشرطة أصيب بطلقات نارية من بندقية آلية اخترقت السيارة الملاكى التى كان يستقلانهما، وأمرت النيابة بسرعة تحريات مباحث الأمن الوطنى.

وتبين من التحريات الأولية، أن شخصان كانا يستقلان دراجة نارية تتبعوا خط سير الشهيدين وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية اخترقت السيارة الملاكى التى كان يستقلها مفتش الأمن العام ومجند الشرطة واستشهدا فى الحال قبل نقلهما للمستشفى لإسعافهما.


>- استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق وسائقه فى إطلاق إرهابيين النار عليهما
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>- مصدر: الشهيد وائل طاحون كان على قائمة اغتيالات إخوان المطرية
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>- نيابة شرق القاهرة تحقق فى واقعة استشهاد رئيس مباحث المطرية السابق
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>- بالفيديو..اللحظات الأولى بعد اغتيال رئيس مباحث المطرية السابق
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>- مصدر أمنى: انفجار الزيتون محاولة إرهابية لاغتيال ضابط شرطة وأدى لإصابته
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>- طلقات الغدر تواصل حصد أرواح رجال الشرطة.. استشهاد العقيد وائل طاحون ومجند فى هجوم على سيارته بشرق القاهرة.. المسلحان ألقيا قنبلة داخل صندوق قمامة لإحداث فوضى للهرب.. ودوريات تُمشط المنطقة لضبط الجناة

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