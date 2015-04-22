رفعت السعيد: "التجمع" يرفض مقاطعة الانتخابات ولن نتحالف مع "صباحى"

قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن حزبه ضد مقاطعة الانتخابات البرلمانية لأنها سوف تصب فى نهاية الأمر فى مصلحة جماعة الإخوان ومن يتعاون معهم.

وأضاف رفعت السعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "مختلفون كثيرا مع قانون الانتخابات واللجنة التى تعمل عليه، لكننا مع إجراء الاستحقاق الثالث بخارطة المستقبل والنضال داخل البرلمان من أجل تعديل القوانين وتعديل الدستور أيضا".

وتعليقا على ما انتهى إليه اجتماع ممثلى الأحزاب ولجنة إصلاح البنية التشريعية، وما أدلى به المرشح الرئاسى حمدين صباحى عقب الاجتماع، أن أفضل طريقة للرد على ما قامت به الحكومة من تهميش لمقترحات الأحزاب أن تتفق هذه الأحزاب على صياغة موحدة، وتعمل على تقوية علاقتها بالجمهور، قال السعيد: "لن نتحالف مع حمدين بعد تجربتنا معه، وهذا لا يمنع أن ننصت لما يقول".

موضوعات متعلقة:

"التجمع": نتلقى تهديدات متواصلة.. والإرهاب يرانا حزب الشيطان