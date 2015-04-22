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مصدر: تركيب كابلات نقل "الكهرباء" من محطة أكتوبر بتكلفة 300 مليون جنيه

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مصدر: تركيب كابلات نقل "الكهرباء" من محطة أكتوبر بتكلفة 300 مليون جنيه مصدر: تركيب كابلات نقل "الكهرباء" من محطة أكتوبر بتكلفة 300 مليون جنيه
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم الانتهاء من تركيب كابلات نقل الطاقة المولدة من محطة 6 أكتوبر- الهضبة بطول 14 كيلومترا وبتكلفة بلغت 300 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة تطوير النقل لاستيعاب القدرات المولدة من الخطة العاجلة والتى تبلغ 3632 ميجا وات انتهت بنسبة 70% حتى الآن، لافتاً إلى أن تكلفة تطوير شبكة النقل تبلغ 2 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الأسبوع القادم سيتم الانتهاء من الخطة بنسبة 100% استعداداً لارتفاع الأحمال خلال الصيف.

وقال المصدر إن محطة كهرباء 6 أكتوبر التى تضم وحدتين بقدرة 600 ميجا وات بواقع 300 ميجا وات للوحدة تم الانتهاء من تجارب التشغيل بوحدتين وربطهم بالشبكة وجار الانتهاء من تجارب التشغيل بالوحدتين الثالثة والرابعة خلال الأيام القليلة القادمة.


>- مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تحديد خطوط غاز وحدات الخطة العاجلة

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