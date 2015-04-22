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بعد قليل.. انطلاق فعاليات القمة الأفروأسيوية بإندونيسيا بمشاركة "محلب"

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بعد قليل.. انطلاق فعاليات القمة الأفروأسيوية بإندونيسيا بمشاركة "محلب" بعد قليل.. انطلاق فعاليات القمة الأفروأسيوية بإندونيسيا بمشاركة "محلب"
تنطلق، بعد قليل، فعاليات القمة الأفروأسيوية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة ما يقرب من ٦٩ دولة إفريقية وآسيوية، حيث بدأ رؤساء الوفود الرسمية المشاركة فى القمة بالتوافد.

ويلقى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلمة له ظهر اليوم الأربعاء بالقمة بتوقيت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يتحدث خلالها عن الأوضاع المصرية.

واصطف طلاب المدارس الإندونيسية على مداخل قاعة المؤتمرات بالقمة للترحيب بالوفود المشاركة من مختلف الدول الإفريقية والآسيوية.


>- قبل ساعات من انطلاق القمة الأفروآسيوية بأندونيسيا.. محلب من جاكرتا: "الخير جاى جاى وهتشوفوا مصر".. رئيس الوزراء: نسعى للاستفادة من التجربة الإندونيسية فى تطوير العشوائيات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
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