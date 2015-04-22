بعد قليل.. انطلاق فعاليات القمة الأفروأسيوية بإندونيسيا بمشاركة "محلب"

تنطلق، بعد قليل، فعاليات القمة الأفروأسيوية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة ما يقرب من ٦٩ دولة إفريقية وآسيوية، حيث بدأ رؤساء الوفود الرسمية المشاركة فى القمة بالتوافد.

ويلقى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلمة له ظهر اليوم الأربعاء بالقمة بتوقيت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يتحدث خلالها عن الأوضاع المصرية.

واصطف طلاب المدارس الإندونيسية على مداخل قاعة المؤتمرات بالقمة للترحيب بالوفود المشاركة من مختلف الدول الإفريقية والآسيوية.

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