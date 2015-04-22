عدلى منصور يزور اليوم مشروع قناة السويس الجديدة لمتابعة أعمال التكريك

يستضيف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، المستشار عدلى منصور الرئيس السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، حيث يقوم الفريق بشرح تفصيلى عن مشروع قناة السويس الجديدة وما تم إنجازه بالقناة من أعمال تكريك حتى الآن.

ويقوم الفريق بعرض ثلاثة أفلام وثائقية عن حفر قناة السويس وزيارة الرئيس السيسى للقناة وتاريخ حفر القناة، ومن المقرر أن يزور المستشار منصور قناة السويس الجديدة بعد لقائه بمميش.

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