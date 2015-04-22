بالفيديو.. «الأعلى للثقافة»: تظاهرات فكرية وفعاليات ثقافية للاحتفاء بـ«الأبنودي»



> نعى الدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، قائلا: “أثرى الحياة السياسية والأدبية معًا”.

وأوضح هاتفيأ لقناة “النهار اليوم”، مساء الثلاثاء، أن المجلس سوف يصدر بيانًا، بعد قليل، ينعي فيه الشاعر الكبير، مضيفًا: “الأبنودي فقيد كل العالم العربي وليس مصر فقط، ولديه عدد هائل من المعجبين في المشرق والمغرب العربي”.

وقال “عفيفي” إن الفقيد يمثل جيل الستينات الذي تربى على الحلم العربي، ثم جاءت هزيمة 67 لتهز هذا الجيل بعض الوقت، إلى أن يعود مرة أخرى بعد انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن جيل “الأبنودي” كان له دور كبير في رفع الوعي الرومانسي والوطني عند أجيال كثيرة.

وأشار إلى قيام لجنة الشعر بالمجلس بإقامة تظاهرات فكرية وفعاليات ثقافية احتفاء بالفقيد وأشعاره الخالدة.

" frameborder="0">