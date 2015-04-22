شقيق الحسيني أبو ضيف: الحكم ضد «مرسي» غير منصف.. والمحكمة تجاهلت أدلة الثبوت

أعرب سالم أبو ضيف، شقيق الشهيد الحسيني أبو ضيف، عن عدم رضا أسرته عن الحكم بالسجن المشدد لمدة 20 عاما على الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية «أحداث الاتحادية».

وقال ” أبو ضيف” في مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2″ أمس الثلاثاء :” إن الحكم به تناقض شديد، والمحكمة لم تلتفت لأدلة ثبوت كثيرة من بينها شهادة وزير الداخلية الأسبق، أحمد جمال الدين، والذي أكد نية مرسي لفض الاعتصام بالقوة ” .

وأضاف أنه يعتبر الحكم غير منصف وغير عادل، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل الطعن علىه.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهم استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب معارضين له، مع تبرئته من تهمة القتل العمد.