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متعب بن عبدالله يتفقد جاهزية قوات الحرس الوطني المشاركة في «عاصفة الحزم»

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متعب بن عبدالله يتفقد جاهزية قوات الحرس الوطني المشاركة في «عاصفة الحزم» متعب بن عبدالله يتفقد جاهزية قوات الحرس الوطني المشاركة في «عاصفة الحزم»

    رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، على ما تحقق للقوات الباسلة من نجاحات وهي تقوم بدور بطولي في عاصفة الحزم للذود عن الوطن وحدوده.

وعبر سموه عن بالغ الاعتزاز إثر صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بمشاركة قوات الحرس الوطني في هذه المهمة، مؤكداً الجاهزية التامة والاستعداد المتكامل لكل قوات الحرس الوطني، وهو الدور الذي يتشرفون بأدائه الى جانب اخوانهم وزملائهم في بقية القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أن الوطن غال ولا يحميه إلا سواعد أبنائه المخلصين.

ونوه إلى ما يجب أن يتحلى به الجميع من استشعار للمسؤولية في الذود عن الوطن وحماية مقدساته والحفاظ على أمنه واستقراره، مشيراً الى أن المواطن السعودي أثبت في كل المواقف انه على قدر هذه المسؤولية، وهو ما يعكس الترابط والتلاحم الذي يميز أبناء هذه البلاد.

وكان وزير الحرس الوطني، تفقد أمس، لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي بالرياض، حيث كان في استقباله معالي نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وقائد لواء الأمير سعد بن عبدالرحمن الآلي اللواء محمد بن علي الشهراني.

واستمع سموه من قائد اللواء، إلى إيجاز عن المهمات والواجبات المنوطة به، معرباً عن بالغ السعادة والشرف لمنسوبي الحرس الوطني للمشاركة في مهمة الدفاع عن امن ومكتسبات بلادنا الغالية.

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