ولي العهد يلتقي رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس معالي الشيخ ثامر بن علي صباح السالم الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق له.

ونقل معالي الشيخ ثامر الصباح لسمو ولي العهد - حفظه الله - تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، فيما حمله سموه - أيده الله - تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد المكلف السكرتير الخاص لسموه الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الفريق أول ركن يوسف بن علي الإدريسي.

فيما حضره من الجانب الكويتي الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ صباح بن بدر صباح السالم الصباح مدير الدراسات الاستراتيجية.