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مسؤول كويتى: «إعادة الأمل» ستفتح أبواب العمل السياسي باليمن

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مسؤول كويتى: «إعادة الأمل» ستفتح أبواب العمل السياسي باليمن مسؤول كويتى: «إعادة الأمل» ستفتح أبواب العمل السياسي باليمن


> قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، إن انتهاء عمليات «عاصفة الحزم» وبدء عملية «إعادة الأمل» سيفتح الأبواب للعمل السياسي في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمباشرة بالعمليات الإغاثية والإنسانية، لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك في تصريحات لـ«الجارالله»، مساء أمس الثلاثاء، على هامش حفل العشاء الذي أقامه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية.

وأضاف «الجارالله»: «نشعر بالارتياح لأداء أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وحلفاءهم وفي هذه العملية العسكرية التي لابد أن تصل إلى نتيجة» معربًا عن التمنيات بعودة السلام في اليمن «وعودة الأطراف التي انقلبت وآذت الشعب اليمني إلى رشدها والى طاولة المفاوضات».

 

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