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د. المقرن وكيلاً لإمارة جازان

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د. المقرن وكيلاً لإمارة جازان د. المقرن وكيلاً لإمارة جازان

    صدر قرار سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القاضي بتكليف د. سعد المقرن الأستاذ بجامعة الملك سعود بالعمل وكيلاً لإمارة منطقة جازان لمدة عام ابتداءً من تاريخ 1/7/1436ه وذلك بعد الموافقة على طلب د. عبدالله السويد بالنقل لمقام وزارة الداخلية وتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة للمجاهدين بالمملكة.

وأوضح علي زعله المتحدث الرسمي للإمارة أن ذلك يأتي تعقيباً على ما تم تداوله عبر من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إعفاء وكيل إمارة منطقة جازان د. عبدالله السويد من منصبه.

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