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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/22

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/22 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/22
يتميز أصحاب برج الثور بالإصرار وعدم الاستسلام والقدرة على تحقيق أحلامهم، كما أنه شخصية مسالمة تكره الخلافات ويحب الجدل والنقاش، فلديه استعداد أن يناقشك لساعات فى أى موضوع، وعن حظ برج الثور اليوم الأربعاء، ترى ماجى فرح، أنه قد بدأ فى تحقيق طموحاته، ولكن يحتاج إلى توديع التفكير فى الماضى، حتى لا يصبح مثقلاً بالآلام والتفكير السلبي، وتنصحك بأن تحتفظ فقط بالذكريات الجميلة وعدم النظر وراءك وفكر فقط فيما تمتلكه حاليًا لتصل لأهدافك ونجاحك فى الحياة والعمل.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تبدو علاقتك جيدة اليوم بشريك حياتك، الذى سوف يقترح عليك بعض الأفكار لتجديد علاقتكما بالخرج سويًا لأحد الأماكن أو التخطيط للسفر فى إجازة الويك إند، لذا يجب أن تلبى رغباته، فقد تكتشف جانب جديد فى شخصيتك.

على مستوى العمل:


>تبدو وأنك فى بداية الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك فى العمل، كما سوف يأتى إليك الكثير من الناس بأفكار جديدة، فيجب أن تستقبل هذه الأفكار وتسمح لنفسك أن تفكر فيها جيدًا.
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مصر 365

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