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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/22

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/22 حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/22
من أكثر الشخصيات المحيرة بين الأبراج، فبالرغم مما يظهره للجميع بأنه قاسٍ أو شديد إلا إنه يحمل قلبًا رقيقًا وطيبًا، كما أنه يتميز بالإخلاص وتحمل المسئولية، إلا أنه شخصية مزاجية وشديدة الحساسية ودائمة القلق والتفكير.. وعن حظ برج السرطان اليوم تتوقع ماجى فرح أنه فى أفضل حالاته الصحية والذهنية وهو ما يمكنه من تحقيق النجاح فى العمل ومع أسرته ومع شريك حياته وأصدقائه، كما أنه يتميز بثقة عالية بنفسه وحماس وإيجابية تظهر لكل من يتعامل معه، وهذه الطاقة تساعده على تنفيذ أهدافه التى ظن أنها لن تتحقق من قبل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>"اليوم يومك".. هذا أقل وصف لما وصلت إليه اليوم فى حياتك العملية، فقد توصلت إلى السلام الداخلى الذى كنت تبحث عنه وسوف تجد الكثير من الزملاء يسعون للحصول على مساعدتك. قدم لهم الدعم ولكن لا تدعهم يستغلونك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>علاقتك العاطفية فى أحسن أحوالها اليوم، فأنت تتمتع بقلب طيب تجعل حبيبك سعيدًا به وتحنو عليه بعواطفك الجياشة، ولكن يجب عليك أن تتجنب سياسة الطرف الواحد وقم بالأخذ والعطاء وتحدث مع شريكك فى هذا الأمر.

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مصر 365

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