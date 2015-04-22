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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/22

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/22 حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/22
من أكثر الشخصيات عملية وجدية وهو شخصية مميزة ولافتة للأنظار، كما أنه منظم لأبعد الحدود وخدوم جدًا ويتميز بعقلية تحليلية علاوة على المهارات الاجتماعية العالية التى تمكنه من تكوين الصداقات القوية، بحسب ما يرى علماء الفلك.. وعن حظ برج العذراء اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج أنه يمتلك الثقة لتجربة كل شيء جديد من حوله، كما قد تمر بتغييرات فى الحياة المهنية والعاطفية.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>ابدأ فى تنفيذ المشروعات التى كنت تخطط لها فى عملك منذ فترة، مع ضرورة أن تنجز فى مهام عملك دون تسرع، كما يلاحظ الآخرون مجهودك فى العمل ويدعمونك، ولكن يجب ألا تصاب بالغرور.

على مستوى الحياة العاطفية


>حياتك العاطفية خالية تمامًا من المشكلات، كما أنك تتعامل بشكل جيد مع شريك حياتك ومع عائلتك وأصدقائك، ولديك الوقت والطاقة لعمل شيء جديد فى حياتك، فاغتنم فرصة توافر الوقت والفرصة لعمل تغيير فى حياتك العاطفية والاجتماعية.

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مصر 365

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