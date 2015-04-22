حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/22

يمتلك برج الحمل شخصية مميزة إلى حد كبير، حيث إنه يتميز بقدر كبير من الثقة بالنفس والإصرار على تحقيق أهدافه ولكنه متسرع وعنيد، كما يمتلك قدرة عالية على الإبداع والتميز والإبتكار.. أما عن حظ برج الحمل اليوم، ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم هو الوقت المناسب للتحالف مع الآخرين لتحقيق أهدافك والنجاح وتحقيق شيئاً ذات قيمة، مضيفة أنك قد تقابل اليوم شريك حياتك المستقبلية الذى تبحث عنه منذ سنوات. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>يجب عليك التواصل مع أقاربك وأصدقائك وزملائك فى العمل، لكى تحقق أهدافك وتنجح فى حياتك، فاليوم هو الوقت المثالى للتواصل مع من حولك، مع ضرورة إحياء العلاقات الأسرية إذا حدثت مشاكل سابقة، ويفضل أن تكون أنت صاحب الخطوة الأولى لإعادة علاقتك بعائلتك والتصالح معهم. توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

>استغل مهاراتك فى التواصل لخلق علاقة طيبة مع زملاء العمل، لأن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، ويجب أن تعلم أن أهداف المجموعة فى العمل أهم من أهدافك الشخصية، حتى تكلل مجهودك بالنجاح.

شبكةعيونالإخبارية

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