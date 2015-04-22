أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/22

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/22 حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/22
يمتلك برج الحمل شخصية مميزة إلى حد كبير، حيث إنه يتميز بقدر كبير من الثقة بالنفس والإصرار على تحقيق أهدافه ولكنه متسرع وعنيد، كما يمتلك قدرة عالية على الإبداع والتميز والإبتكار.. أما عن حظ برج الحمل اليوم، ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم هو الوقت المناسب للتحالف مع الآخرين لتحقيق أهدافك والنجاح وتحقيق شيئاً ذات قيمة، مضيفة أنك قد تقابل اليوم شريك حياتك المستقبلية الذى تبحث عنه منذ سنوات.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>يجب عليك التواصل مع أقاربك وأصدقائك وزملائك فى العمل، لكى تحقق أهدافك وتنجح فى حياتك، فاليوم هو الوقت المثالى للتواصل مع من حولك، مع ضرورة إحياء العلاقات الأسرية إذا حدثت مشاكل سابقة، ويفضل أن تكون أنت صاحب الخطوة الأولى لإعادة علاقتك بعائلتك والتصالح معهم.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل


>استغل مهاراتك فى التواصل لخلق علاقة طيبة مع زملاء العمل، لأن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، ويجب أن تعلم أن أهداف المجموعة فى العمل أهم من أهدافك الشخصية، حتى تكلل مجهودك بالنجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى