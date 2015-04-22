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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/22

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/22 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/22
يرى علماء الفلك أن أصحاب برج الجدى يتميزون بالقوة والجدية والجرأة والإصرار والحكمة وتحمل المسئولية ولديهم القدرة على تطوير ذاتهم ويمتلكون عقلاً راجحًا، إلا أنهم مغرورون ومتقلبى المزاج ويحبون السيطرة والديكتاتورية..وعن حظ برج الجدى اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، الخبير الفلكى، أن حالتك الصحية جيدة وفى العمل يلجأ إليك زملائك لتلقى المساعدة لذا يجب أن تدعمهم لتجدهم بجوارك وقت أزمتك، وقد تلتقى اليوم بشخص لا تعرفه ويخبرك بشىء ما وتكتشف أنه مجرد إشاعة، فلا تصدق أى خبر تسمعه اليوم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>يلجأ إليك زملاء العمل لطلب النصيحة والمساعدة، وهو ما يعزز ثقتك بنفسك ولكن لا تكن مغروراً، كما تستطيع مواجهة أى شىء فى العمل بسهولة.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>لا تدع عملك يأخذك من حياتك لشخصية مع شريك حياتك، لأن التوازن بين العمل وحياتك الخاصة يجعلك تعيش سعيدًا، واستعد فى هذه الأوقات بالاسترخاء والتفكير مع ذاتك للأوقات الصعبة التى قد تواجهك فى المستقبل.

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مصر 365

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