حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/22

يتميز أصحاب برج الحوت بأنه شخص عاطفى ومخلص وخيالى ويتأقلم مع الظروف من حوله، كما أنه شديد الحساسية ويميل لتفهم الآخرين ويحبون الاسترخاء، فهذه بعض الصفات المتعلقة لبرج الحوت..وعن حظ برج الحوت اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون أنك تبدو محبطاً بسبب علاقتك المتوترة بعائلتك وعدم التقائك بالحبيب بسبب ظروف خارجة عن سيطرته.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تقابلك العديد من التحديات اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط فى العمل، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء، ويجب أن توفر طاقتك للأشياء المهمة.
>لا تظن أن حبيبك يتجاهلك، ولا تشكك فى حبه لك، لأن هذه الشكوك قد تدمر العلاقة بينكما، وعلى المدى الطويل لن يعود عليك بفائدة، كما أنك تنفعل اليوم بسبب أبسط الأشياء، فحاول أن تهدأ وتستعد لاستقبال خبر سار يأتيك قريبًا.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>تقابلك العديد من التحديات اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط فى العمل، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء، ويجب أن توفر طاقتك للأشياء المهمة.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>لا تظن أن حبيبك يتجاهلك، ولا تشكك فى حبه لك، لأن هذه الشكوك قد تدمر العلاقة بينكما، وعلى المدى الطويل لن يعود عليك بفائدة، كما أنك تنفعل اليوم بسبب أبسط الأشياء، فحاول أن تهدأ وتستعد لاستقبال خبر سار يأتيك قريبًا.