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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/22

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/22 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/22
يتميز بشخصيته القادرة على التحليل والتفكير المنطقى الراجح، وهو من أوفى الأصدقاء ويمتلك روح السخرية والدعابة وشخصية رزينة عاقلة ولا ينسى الإساءة أبدًا وقد يقرر الانتقام منك إذا اضطرته الظروف.. وعن حظ برج العقرب اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أن هناك بعض المشكلات التى تواجهك لا تستطيع حلها إلا بتغيير نظرتك للامور، كما أنك تشعر بإحباط شديد بسبب عدم قدرتك على تحقيق رغباتك خاصة فى العمل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية


>أنت بحاجة إلى إعادة تقييم قراراتك التى اتخذتها فى الأشهر الماضية، مع تغيير نظرتك للأمور وعدم النظر للماضى، ولا تقلق فالوقت الذى تحتاجه لتحقيق أهدافك أقل بكثير مما تتوقع، لذا حافظ على هدوئك الخارجى لتجنب تضخيم المشكلات.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>على الرغم من المشاكل التى تواجهها فى عملك، إلا أن شريك حياتك يحاول تخفيف هذه الضغوط عنك، وهو يجهز لك مفاجأة جميلة أو هدية تجعلك تشعر بالبهجة لتقديره لك وتذكرك فى المواقف الصعبة، ولكن لا تعلى سقف طموحاتك بالنسبة للمفاجأة التى يجهزها لك.

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مصر 365

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