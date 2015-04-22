حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/22

يتميز برج القوس بأنه شخصية إيجابية من الطراز الأول ومرح ويمتلك روح الدعابة ويواجه مشاكله بالسخرية، كما أنه صاحب حظ وفير، ولكنه مندفع ومتشائم فى بعض الأحيان، ولا يعنيهم الفشل طالما هو محطة يتعلمون فيها درسًا قاسيًا فى الحياة، كما أنهم سليطو اللسان.. وهذه أبرز صفات برج القوس حسب علماء الفلك، أما عن حظ هذا البرج اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن هناك مفاجآت سارة فى طريقها إليك، حيث إن شريك حياتك يحتفظ بشىء خاص لك، ويتفاعل معك أصدقاؤك بإيجابية. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>يجب عليك أن تفكر فى بعض الوسائل الجديدة لكسب المال، منها: فتح مشروعات جديدة فى عملك، ويمكنك أن تفكر فى طريقة للعمل الجماعى مع زملاء العمل، الذين يتفاعلون معك ويقدرونك على طريقتك المهذبة فى التعامل معهم. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>جهز نفسك لاستقبال المفاجآت السارة التى يجهزها شريك حياتك لك، فأنت تعيش فى أفضل أيام فى علاقتك بشريكك الذى يحبك بشدة ويريد أن يسعدك بكل الطرق.

شبكةعيونالإخبارية

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