حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/22

شخصية برج الدلو شخصية مميزة تحب الحرية والانطلاق والاستقلالية ويعطون انطباعًا لمن يعرفهم بالألفة والمحبة وهم شخصيات غامضة ولا يثقون فى الآخرين بسهولة ولكنهم يحملون قلبًا طيبًا، وعن حظ برج الدلو اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنه قد حان الوقت للتحالف مع من حولك، اذا كنت ترغب فى النجاح وفى تحقيق شيء ذى قيمة، ولا تدع الفرصة تفوتك، كما أنك تواجه تحديات فى حياتك ويبدو أنك مضطر لإثبات ذاتك طوال الوقت، وهذا قد يكون مجهدًا للغاية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سوف تشعر طوال الوقت بأنك قلق ومجهد بسبب التحديات التى تواجهها فى عملك والتى تضطرك للعمل وإثبات ذاتك، لذا حافظ على هدوئك وأعصابك، وتعلم كيفية الحذر وضبط النفس، وقد حان الوقت للتحالف مع زملائك لتصل لأهدافك.
>استعد لكى تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة مع شريك حياتك، لذا أعد ضبط خططك ونسقها مع شريكك ليشاركك فى عمل شيء جديد، ويمكنك أن تمارس رياضتك المفضلة مع شريك حياتك.
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>سوف تشعر طوال الوقت بأنك قلق ومجهد بسبب التحديات التى تواجهها فى عملك والتى تضطرك للعمل وإثبات ذاتك، لذا حافظ على هدوئك وأعصابك، وتعلم كيفية الحذر وضبط النفس، وقد حان الوقت للتحالف مع زملائك لتصل لأهدافك.
توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>استعد لكى تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة مع شريك حياتك، لذا أعد ضبط خططك ونسقها مع شريكك ليشاركك فى عمل شيء جديد، ويمكنك أن تمارس رياضتك المفضلة مع شريك حياتك.
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