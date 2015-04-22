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حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/22

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حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/22 حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/22
يتميز برج الميزان بأنه صاحب شخصية سياسية ومرنة تجيد الحوار والمناورات وهو معتدل فى تفكيره وسياسيًا وعادلاً، وهم يحبون التدخل فى تفاصيل الأشياء، حتى وإن كانت لا تخصهم، وأبرز ما يميزهم بحثهم الدائم عن العدل.. وهذه أبرز صفات برج الميزان حسب ما يرى علماء الفلك والأبراج، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تتوقف عن اللهاث والجرى فى حياتك، لتقم بحصر ما عشته من تجارب فى الفترة الأخيرة حتى تتمكن من تحديد خطواتك المقبلة، فهذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية، وقم بمشاركة أفكارك مع من حولك ليدعموك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية


>يجب أن تهتم بنفسك هذه الفترة، فأنت تعرض صحتك للخطر، لأنك تلهث وتجرى فى عملك لتثبت للآخرين أنك شخص يمتلك الكثير من المواهب، وإذا استمررت فى الضغط على نفسك وعلى الآخرين، سوف تعرض عقلك للضغط النفسى والعصبي، فاحذر من هذا الأمر.

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية


>علاقة عاطفية جديدة فى الطريق إليك، فأنت فى أشد الحاجة لها لتغيير حياتك المقتصرة على عملك فقط، فأنت بحاجة لمن يقف بجوارك وتحكى معه مشاكلك وتشعر بالسعادة والبهجة معه.

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مصر 365

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