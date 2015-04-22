حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/22

يملك أصحاب برج الأسد شخصية قوية طموحة تستطيع السعى خلف أهدافها علاوة على تمتعه بسحر وجاذبية وكاريزما من نوع خاص، ويتميز بالكرم والاستقلالية والإخلاص والوفاء إلا أنه لديه كبرياء ويحب السيطرة على من حوله.. وعن حظ أصحاب هذا البرج تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن الأمور لا تسير كما خططت لها من قبل وتواجهك بعض العقبات، التى يجب أن تواجهها ولا تدع خيبة الأمل تتمكن منك وتمنعك من التقدم، ويجب أن تعلم أن الصبر مهم للوصول لما تريد من أهداف. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>تواجهك بعض العقبات والمشكلات الصعبة، لذا احتفظ بهدوئك وقم بمواجهة المشكلات والمهام الصعبة ولا تهرب منها، فقريبًا ستجد أن الأمر أبسط مما كنت تتوقع أو تتخيل. توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>حياتك العاطفية ليست مستقرة، بسبب وجود بعض الخلافات مع شريك حياتك، لذا قم بإعادة تقييم حياتكما لتغير وجهة نظرك المتشددة، وتجنب السيطرة على شريكك التى قد تجعله يشعر بالضيق.

شبكةعيونالإخبارية

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