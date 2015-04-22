توقعات الأبراج يوم الأربعاء 2015/4/22

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/22

يمتلك برج الحمل شخصية مميزة إلى حد كبير، حيث إنه يتميز بقدر كبير من الثقة بالنفس والإصرار على تحقيق أهدافه ولكنه متسرع وعنيد، كما يمتلك قدرة عالية على الإبداع والتميز والإبتكار.. أما عن حظ برج الحمل اليوم، ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم هو الوقت المناسب للتحالف مع الآخرين لتحقيق أهدافك والنجاح وتحقيق شيئاً ذات قيمة، مضيفة أنك قد تقابل اليوم شريك حياتك المستقبلية الذى تبحث عنه منذ سنوات.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/22

>يجب عليك التواصل مع أقاربك وأصدقائك وزملائك فى العمل، لكى تحقق أهدافك وتنجح فى حياتك، فاليوم هو الوقت المثالى للتواصل مع من حولك، مع ضرورة إحياء العلاقات الأسرية إذا حدثت مشاكل سابقة، ويفضل أن تكون أنت صاحب الخطوة الأولى لإعادة علاقتك بعائلتك والتصالح معهم.>استغل مهاراتك فى التواصل لخلق علاقة طيبة مع زملاء العمل، لأن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، ويجب أن تعلم أن أهداف المجموعة فى العمل أهم من أهدافك الشخصية، حتى تكلل مجهودك بالنجاح.

يتميز أصحاب برج الثور بالإصرار وعدم الاستسلام والقدرة على تحقيق أحلامهم، كما أنه شخصية مسالمة تكره الخلافات ويحب الجدل والنقاش، فلديه استعداد أن يناقشك لساعات فى أى موضوع، وعن حظ برج الثور اليوم الأربعاء، ترى ماجى فرح، أنه قد بدأ فى تحقيق طموحاته، ولكن يحتاج إلى توديع التفكير فى الماضى، حتى لا يصبح مثقلاً بالآلام والتفكير السلبي، وتنصحك بأن تحتفظ فقط بالذكريات الجميلة وعدم النظر وراءك وفكر فقط فيما تمتلكه حاليًا لتصل لأهدافك ونجاحك فى الحياة والعمل.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل:

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/22

>تبدو علاقتك جيدة اليوم بشريك حياتك، الذى سوف يقترح عليك بعض الأفكار لتجديد علاقتكما بالخرج سويًا لأحد الأماكن أو التخطيط للسفر فى إجازة الويك إند، لذا يجب أن تلبى رغباته، فقد تكتشف جانب جديد فى شخصيتك.>تبدو وأنك فى بداية الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك فى العمل، كما سوف يأتى إليك الكثير من الناس بأفكار جديدة، فيجب أن تستقبل هذه الأفكار وتسمح لنفسك أن تفكر فيها جيدًا.

يتميز برج الجوزاء بأنه من أكثر الشخصيات المتناقضة التى تشعرك بأنك تتعامل مع شخصين مختلفين تماماً فى التفكير، كما أنه ماهر وملئ بالتفاؤل والطاقة والحيوية وسريع البديهة إلا أنه مندفع فى بعض الأحيان وهو ما يجعله يقع فى المشاكل.. وترى ماجى فرح، خبيرة الفلك والأبراج، أن برج الجوزاء اليوم الأربعاء يمر بفترة اختبار كبيرة فى حياته، إلا أنه يجب أن يتعامل معها بقوة وثقة فى قدراته وألا يتأثر بآراء الآخرين، مع مواجهتهم لتأييد موقفك وتحسين وضعك أمامهم.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/22

>يجب أن تكون قويًا فى مواجهة أى مواقف فى العمل اليوم، وثق فى نفسك، حتى وإن لم تمتلك ردًا قويًا الآن، وتفاؤل لأنه قريبا سوف تحل كل هذه المشكلات فى العمل فلا تقلق وتعاون مع زملائك حتى يتعاونوا معك وقت أزمتك.>اليوم أنت لست فى أفضل أحوالك على مستوى التواصل مع من حولك، فقد يجرحك الآخرون بكلامهم أو يطلبون منك طلبات لا تستطيع تنفيذها، لذا يجب أن تواجه هذه الأمور بقوة.

برج السرطان من أكثر الشخصيات المحيرة بين الأبراج، فبالرغم مما يظهره للجميع بأنه قاسٍ أو شديد إلا إنه يحمل قلبًا رقيقًا وطيبًا، كما أنه يتميز بالإخلاص وتحمل المسئولية، إلا أنه شخصية مزاجية وشديدة الحساسية ودائمة القلق والتفكير.. وعن حظ برج السرطان اليوم تتوقع ماجى فرح أنه فى أفضل حالاته الصحية والذهنية وهو ما يمكنه من تحقيق النجاح فى العمل ومع أسرته ومع شريك حياته وأصدقائه، كما أنه يتميز بثقة عالية بنفسه وحماس وإيجابية تظهر لكل من يتعامل معه، وهذه الطاقة تساعده على تنفيذ أهدافه التى ظن أنها لن تتحقق من قبل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/22

>"اليوم يومك".. هذا أقل وصف لما وصلت إليه اليوم فى حياتك العملية، فقد توصلت إلى السلام الداخلى الذى كنت تبحث عنه وسوف تجد الكثير من الزملاء يسعون للحصول على مساعدتك. قدم لهم الدعم ولكن لا تدعهم يستغلونك.>علاقتك العاطفية فى أحسن أحوالها اليوم، فأنت تتمتع بقلب طيب تجعل حبيبك سعيدًا به وتحنو عليه بعواطفك الجياشة، ولكن يجب عليك أن تتجنب سياسة الطرف الواحد وقم بالأخذ والعطاء وتحدث مع شريكك فى هذا الأمر.

يملك أصحاب برج الأسد شخصية قوية طموحة تستطيع السعى خلف أهدافها علاوة على تمتعه بسحر وجاذبية وكاريزما من نوع خاص، ويتميز بالكرم والاستقلالية والإخلاص والوفاء إلا أنه لديه كبرياء ويحب السيطرة على من حوله.. وعن حظ أصحاب هذا البرج تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أن الأمور لا تسير كما خططت لها من قبل وتواجهك بعض العقبات، التى يجب أن تواجهها ولا تدع خيبة الأمل تتمكن منك وتمنعك من التقدم، ويجب أن تعلم أن الصبر مهم للوصول لما تريد من أهداف.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/22

>تواجهك بعض العقبات والمشكلات الصعبة، لذا احتفظ بهدوئك وقم بمواجهة المشكلات والمهام الصعبة ولا تهرب منها، فقريبًا ستجد أن الأمر أبسط مما كنت تتوقع أو تتخيل.>حياتك العاطفية ليست مستقرة، بسبب وجود بعض الخلافات مع شريك حياتك، لذا قم بإعادة تقييم حياتكما لتغير وجهة نظرك المتشددة، وتجنب السيطرة على شريكك التى قد تجعله يشعر بالضيق.

برج العذراء من أكثر الشخصيات عملية وجدية وهو شخصية مميزة ولافتة للأنظار، كما أنه منظم لأبعد الحدود وخدوم جدًا ويتميز بعقلية تحليلية علاوة على المهارات الاجتماعية العالية التى تمكنه من تكوين الصداقات القوية، بحسب ما يرى علماء الفلك.. وعن حظ برج العذراء اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج أنه يمتلك الثقة لتجربة كل شيء جديد من حوله، كما قد تمر بتغييرات فى الحياة المهنية والعاطفية.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/22

>ابدأ فى تنفيذ المشروعات التى كنت تخطط لها فى عملك منذ فترة، مع ضرورة أن تنجز فى مهام عملك دون تسرع، كما يلاحظ الآخرون مجهودك فى العمل ويدعمونك، ولكن يجب ألا تصاب بالغرور.>حياتك العاطفية خالية تمامًا من المشكلات، كما أنك تتعامل بشكل جيد مع شريك حياتك ومع عائلتك وأصدقائك، ولديك الوقت والطاقة لعمل شيء جديد فى حياتك، فاغتنم فرصة توافر الوقت والفرصة لعمل تغيير فى حياتك العاطفية والاجتماعية.

يتميز برج الميزان بأنه صاحب شخصية سياسية ومرنة تجيد الحوار والمناورات وهو معتدل فى تفكيره وسياسيًا وعادلاً، وهم يحبون التدخل فى تفاصيل الأشياء، حتى وإن كانت لا تخصهم، وأبرز ما يميزهم بحثهم الدائم عن العدل.. وهذه أبرز صفات برج الميزان حسب ما يرى علماء الفلك والأبراج، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك يجب أن تتوقف عن اللهاث والجرى فى حياتك، لتقم بحصر ما عشته من تجارب فى الفترة الأخيرة حتى تتمكن من تحديد خطواتك المقبلة، فهذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية، وقم بمشاركة أفكارك مع من حولك ليدعموك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/22

>يجب أن تهتم بنفسك هذه الفترة، فأنت تعرض صحتك للخطر، لأنك تلهث وتجرى فى عملك لتثبت للآخرين أنك شخص يمتلك الكثير من المواهب، وإذا استمررت فى الضغط على نفسك وعلى الآخرين، سوف تعرض عقلك للضغط النفسى والعصبي، فاحذر من هذا الأمر.>علاقة عاطفية جديدة فى الطريق إليك، فأنت فى أشد الحاجة لها لتغيير حياتك المقتصرة على عملك فقط، فأنت بحاجة لمن يقف بجوارك وتحكى معه مشاكلك وتشعر بالسعادة والبهجة معه.

يتميز برج العقرب بشخصيته القادرة على التحليل والتفكير المنطقى الراجح، وهو من أوفى الأصدقاء ويمتلك روح السخرية والدعابة وشخصية رزينة عاقلة ولا ينسى الإساءة أبدًا وقد يقرر الانتقام منك إذا اضطرته الظروف.. وعن حظ برج العقرب اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أن هناك بعض المشكلات التى تواجهك لا تستطيع حلها إلا بتغيير نظرتك للامور، كما أنك تشعر بإحباط شديد بسبب عدم قدرتك على تحقيق رغباتك خاصة فى العمل.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/22

>أنت بحاجة إلى إعادة تقييم قراراتك التى اتخذتها فى الأشهر الماضية، مع تغيير نظرتك للأمور وعدم النظر للماضى، ولا تقلق فالوقت الذى تحتاجه لتحقيق أهدافك أقل بكثير مما تتوقع، لذا حافظ على هدوئك الخارجى لتجنب تضخيم المشكلات.>على الرغم من المشاكل التى تواجهها فى عملك، إلا أن شريك حياتك يحاول تخفيف هذه الضغوط عنك، وهو يجهز لك مفاجأة جميلة أو هدية تجعلك تشعر بالبهجة لتقديره لك وتذكرك فى المواقف الصعبة، ولكن لا تعلى سقف طموحاتك بالنسبة للمفاجأة التى يجهزها لك.

يتميز برج القوس بأنه شخصية إيجابية من الطراز الأول ومرح ويمتلك روح الدعابة ويواجه مشاكله بالسخرية، كما أنه صاحب حظ وفير، ولكنه مندفع ومتشائم فى بعض الأحيان، ولا يعنيهم الفشل طالما هو محطة يتعلمون فيها درسًا قاسيًا فى الحياة، كما أنهم سليطو اللسان.. وهذه أبرز صفات برج القوس حسب علماء الفلك، أما عن حظ هذا البرج اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن هناك مفاجآت سارة فى طريقها إليك، حيث إن شريك حياتك يحتفظ بشىء خاص لك، ويتفاعل معك أصدقاؤك بإيجابية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/22

>يجب عليك أن تفكر فى بعض الوسائل الجديدة لكسب المال، منها: فتح مشروعات جديدة فى عملك، ويمكنك أن تفكر فى طريقة للعمل الجماعى مع زملاء العمل، الذين يتفاعلون معك ويقدرونك على طريقتك المهذبة فى التعامل معهم.>جهز نفسك لاستقبال المفاجآت السارة التى يجهزها شريك حياتك لك، فأنت تعيش فى أفضل أيام فى علاقتك بشريكك الذى يحبك بشدة ويريد أن يسعدك بكل الطرق.

يرى علماء الفلك أن أصحاب برج الجدى يتميزون بالقوة والجدية والجرأة والإصرار والحكمة وتحمل المسئولية ولديهم القدرة على تطوير ذاتهم ويمتلكون عقلاً راجحًا، إلا أنهم مغرورون ومتقلبى المزاج ويحبون السيطرة والديكتاتورية..وعن حظ برج الجدى اليوم الأربعاء، يتوقع محمد فرعون، الخبير الفلكى، أن حالتك الصحية جيدة وفى العمل يلجأ إليك زملائك لتلقى المساعدة لذا يجب أن تدعمهم لتجدهم بجوارك وقت أزمتك، وقد تلتقى اليوم بشخص لا تعرفه ويخبرك بشىء ما وتكتشف أنه مجرد إشاعة، فلا تصدق أى خبر تسمعه اليوم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/22

>يلجأ إليك زملاء العمل لطلب النصيحة والمساعدة، وهو ما يعزز ثقتك بنفسك ولكن لا تكن مغروراً، كما تستطيع مواجهة أى شىء فى العمل بسهولة.>لا تدع عملك يأخذك من حياتك لشخصية مع شريك حياتك، لأن التوازن بين العمل وحياتك الخاصة يجعلك تعيش سعيدًا، واستعد فى هذه الأوقات بالاسترخاء والتفكير مع ذاتك للأوقات الصعبة التى قد تواجهك فى المستقبل.

شخصية برج الدلو شخصية مميزة تحب الحرية والانطلاق والاستقلالية ويعطون انطباعًا لمن يعرفهم بالألفة والمحبة وهم شخصيات غامضة ولا يثقون فى الآخرين بسهولة ولكنهم يحملون قلبًا طيبًا، وعن حظ برج الدلو اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنه قد حان الوقت للتحالف مع من حولك، اذا كنت ترغب فى النجاح وفى تحقيق شيء ذى قيمة، ولا تدع الفرصة تفوتك، كما أنك تواجه تحديات فى حياتك ويبدو أنك مضطر لإثبات ذاتك طوال الوقت، وهذا قد يكون مجهدًا للغاية.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/22

>سوف تشعر طوال الوقت بأنك قلق ومجهد بسبب التحديات التى تواجهها فى عملك والتى تضطرك للعمل وإثبات ذاتك، لذا حافظ على هدوئك وأعصابك، وتعلم كيفية الحذر وضبط النفس، وقد حان الوقت للتحالف مع زملائك لتصل لأهدافك.>استعد لكى تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة مع شريك حياتك، لذا أعد ضبط خططك ونسقها مع شريكك ليشاركك فى عمل شيء جديد، ويمكنك أن تمارس رياضتك المفضلة مع شريك حياتك.

يتميز أصحاب برج الحوت بأنه شخص عاطفى ومخلص وخيالى ويتأقلم مع الظروف من حوله، كما أنه شديد الحساسية ويميل لتفهم الآخرين ويحبون الاسترخاء، فهذه بعض الصفات المتعلقة لبرج الحوت..وعن حظ برج الحوت اليوم الأربعاء يرى محمد فرعون أنك تبدو محبطاً بسبب علاقتك المتوترة بعائلتك وعدم التقائك بالحبيب بسبب ظروف خارجة عن سيطرته.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>تقابلك العديد من التحديات اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط فى العمل، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شىء، ويجب أن توفر طاقتك للأشياء المهمة.>لا تظن أن حبيبك يتجاهلك، ولا تشكك فى حبه لك، لأن هذه الشكوك قد تدمر العلاقة بينكما، وعلى المدى الطويل لن يعود عليك بفائدة، كما أنك تنفعل اليوم بسبب أبسط الأشياء، فحاول أن تهدأ وتستعد لاستقبال خبر سار يأتيك قريبًا.