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هيلث نيوز: المدخنون يحاولون الإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بالسرطان

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هيلث نيوز: المدخنون يحاولون الإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بالسرطان هيلث نيوز: المدخنون يحاولون الإقلاع عن التدخين بعد الإصابة بالسرطان
كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن الأشخاص المدخنين الذين أصيبوا بالسرطان لاحقًا، هم أكثر عرضة للإقلاع عن التدخين من الأشخاص غير المصابين بالسرطان.

• فوائد الإقلاع عن التدخين


>فى حين أن النتيجة دعمت نظرية أن تشخيص السرطان يمكن أن يشجع على الإقلاع عن التدخين، لكن كشفت الدراسة أيضًا أن هناك العديد من المدخنين لا يقلعون عن التدخين حتى بعد تشخيص إصابتهم بالسرطان.

وما يقرب من 70% من المشاركين فى الدراسة كانوا يدخنون سنتين على الأقل بعد تشخيصهم، وكان 57% لا يزالون يدخنون أربع سنوات بعد تشخيص إصابتهم بالسرطان.

• الإصابة بالسرطان ترفع من فرص الإقلاع عن التدخين
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وقال مؤلف الدراسة لى فيستماس ويستماس، مدير أبحاث التبغ فى مركز الأبحاث السلوكية بجمعية السرطان الأمريكية، إن الحصول على السرطان قد يجعل المدخنين يفكرون فى كل الطرق التى يمكن أن تجعلهم أن يكونوا بصحة جيدة حتى يتمكنوا من محاربة السرطان، وقد يشمل ذلك ممارسة الرياضة أو تغيير نظامهم الغذائى.

وأضافت ديبورا ماير، وهى أستاذة فى كلية التمريض ومديرة معهد السرطان فى جامعة نورث كارولينا فى تشابل هيل، أنه من المشجع أن نرى أن تشخيص السرطان يمكن أن يزيد من فرص الإقلاع عن التدخين.

وقد نشرت نتائج الدراسة فى عدد إبريل من مجلة علم الأورام.

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