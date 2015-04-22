لصحتك وصحة جنينك تجنبى الإفراط فى تناول الجوافة والخوخ أثناء الحمل

الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، وتسعى المرأة بشتى الطرق للحصول على التغذية السليمة لصحتها وصحة جنينها.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية من أهم الأشياء التى يجب أن تعتنى بها السيدات اثناء تلك الفترة، وينصح بالإكثار من تناول الفواكه، ولكن هناك بعض الأطعمة والفواكه التى لا يجب أن تفرط الحامل فى تناولها، فينصح الكثير من الأطباء بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالطماطم "المسبكات" والأطعمة الغنية بالدهون.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفواكه التى ينصح بتجنبها للسيدات أثناء فترة الحمل، لأنها تتسبب فى الولادة المبكرة، وهى:

>1- الجوافة: لأنها تتسبب فى إصابة المرأة أثناء الحمل بالإمساك وترفع حرارة جسمها، ولذلك ينصح بإزالة القشرة الخارجية لها والبذر.

>2- الخوخ : يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، كفيتامين أ وبعض العناصر الهامة كالفسفور والحديد والبوتاسيوم، إلا أن الإفراط فى تناوله يمكن أن يضر صحة المرأة اثناء فترة الحمل، لأنه يرفع درجة حرارة الجسم، ويعرض صحة الجنين للخطر ويصيب السيدة بطفح جلدى.