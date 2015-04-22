مشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو لتكثيف المفاوضات حول الصحراء الغربية

يصوت مجلس الامن الدولى الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يحض المغرب وجبهة البوليساريو على "تكثيف" المفاوضات الرامية لايجاد حل للنزاع حول الصحراء الغربية ويدعو الى تحسين حقوق الانسان فى هذه المنطقة.

والنص الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يمدد لمدة عام ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء الغربية "مينورسو" من دون ان يدخل اى تعديل عليها او ان يكلفها خصوصا بمراقبة حقوق الانسان، وهو امر كان من شأنه لو حدث ان يثر حفيظة الرباط.

وفى مشروع القرار يؤكد مجلس الامن "على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان فى الصحراء الغربية وفى مخيمات تندوف ويشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولى لوضع وتطبيق اجراءات مستقلة وموثوق بها" فى هذا الصدد.