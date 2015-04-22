الخارجية السودانية تدين بيان مجموعة “الترويكا” بشأن الانتخابات

أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة البيان الذي أصدرته مجموعة (الترويكا) “النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا”، بشأن الانتخابات السودانية، ووصفته بأنه يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد .

وقالت وزارة الخارجية السودانية- في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن الانتخابات شأن سوداني خالص يقرر فيه السودانيون وليس لأي جهة أخرى حق التدخل أو إبداء الرأي, ونوه البيان-في هذا الصدد- للمشاركة الواسعة من عدد مقدر من الأحزاب السياسية في التنافس الانتخابي بل إن معظم أحزاب المعارضة التي امتنعت عن المشاركة في الانتخابات لم تبد إعتراضا على قيامها .

وأكدت الخارجية السودانية إن بيان (الترويكا) أغفل عمدا الإدانة الصريحة لمحاولات حركات التمرد ممارسة العنف وزعزعة الأمن والاستقرار خلال العملية الانتخابية، وذلك بالقصف المباشر على مدينة كادوجلي-عاصمة ولاية جنوب كردفان- الذي استهدف منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم وعرقلة سير الانتخابات في الولاية.

> أ ش أ