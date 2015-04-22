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ماجدة الرومى ناعية الخال:رحل ومعه القلب..لك التحية أيها الكبير حتى نلتقى

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ماجدة الرومى ناعية الخال:رحل ومعه القلب..لك التحية أيها الكبير حتى نلتقى ماجدة الرومى ناعية الخال:رحل ومعه القلب..لك التحية أيها الكبير حتى نلتقى
نعت المطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، الذى رحل عن عالمنا مساء اليوم الثلاثاء، عقب صراع طويل مع المرض.

وكتبت ماجدة الرومى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "مات الأبنودى الحبيب، هوى علم من أعلام .. وهوى معه القلب والعيون صوب الأعالى مرفوعة، خلف قبة السماء لنا أحبة نشتاق اإليهم وعائلات وبيوت نحبها، لأنها منا ولنا، رغم المسافات، وصار لنا بأحبتنا وبالله وطن حب ولا مسافات".

واختتمت قائلة: "حتى نلتقى، لك منى يا أيها الكبير تحية إجلال وإكبار تأتيك مباشرة من قلبى، مع فائق محبتى وتقديرى والاحترام".


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