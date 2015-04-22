حجز 8 طلاب ضبطوا باشتباكات جامعة القاهرة لحين ورود تحريات الأمن

قررت نيابة قسم الجيزة حجز 8 طلاب من المنتمين لجماعة الإخوان، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطنى، والأجهزة الأمنية، حول اتهامهم بالتورط فى أعمال عنف وشغب شهدتها جامعة القاهرة، الأحد الماضى، والاعتداء على أفراد الأمن الإدارى.

والطلاب المتهمون فى القضية رقم ٧٦٧٤ لـسنة ٢٠١٥ جنح قسم الجيزة، هم كل من: أحمد حسنى عميش، ومحمد حسين جمعة، وأحمد محمد راضى، وأحمد خالد على، وبلال إبراهيم محمد، وعبد الرحمن على محمود، ومحمود أحمد يوسف، ويوسف إبراهيم عبد الرحمن.

وارتفع عدد الطلاب المتهمين فى القضية إلى 23 طالبا بعد ضم الثمانية الصادر بحقهم قرار الحجز لحين ورود تحريات الأمن الوطنى، حيث صدر، أمس الثلاثاء، قرار بحبس 15 طالبا بينهم نجل القيادى بجماعة الإخوان، محمود غزلان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للطلاب المقبوض عليهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر، والبلطجة، والتحريض على العنف، وحيازة مفرقعات وألعاب نارية.

ويواجه الطلاب أيضًا اتهامات بالتعدى على أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدى بالضرب على طلاب زملائهم، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والإخلال بالنظام العام.