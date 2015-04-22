مقتل 54 من ” داعش” بالأنبار وكركوك في قصف للطيران العراقي والتحالف الدولي

قتل 54 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي أمس الثلاثاء نتيجة لقصف طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي، بينهم 19 إرهابيا شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.. كما قتل 35 من داعش بينهم ثلاثة قادة بارزين جنوب غربي كركوك شمالي العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن طيران القوة الجوية العراقي بالتنسيق مع استخبارات العمليات قصف مقار داعش في منطقة الصوفية شرقي الرمادي مما أسفر عن مقتل الإرهابيين.. مشيرة إلى أن طيران القوة الجوية والقصف المدفعي تواصل قصف مقار وتجمعات الإرهابيين.

وأكدت الفرقة العاشرة بالجيش العراقي المنتشرة في الانبار أنها وضعت الخطط اللازمة لشن أكبر عملية عسكرية على المناطق التي يسيطر عليها مسلحو داعش في الرمادي.

وأشارت المصادر مساء أمس الثلاثاء إلى أن قتلى التنظيم في كركوك بينهم ثلاثة قادة بارزين خلال استهداف مواقع داعش جنوب غربي المحافظة.. موضحة أن طائرات تابعة للتحالف الدولي قصفت وحدات تكتيكية ومستودعات لتخزين الأسلحة تابعة لداعش وسط قضاء الحويجة ، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين الـ35.

على صعيد آخر، قتل خمسة من المدنيين وأصيب 17 آخرين في انفجار عبوة ناسفة باتجاه موكب مشيعين لجنازة أثناء الدفن بمقبرة سيد علاوي وسط كركوك وسط مدينة كركوك.. وأنه تم نقلت جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

أ ش أ