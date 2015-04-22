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#ليلة_الابطال - إنريكي بعد التأهل أمام سان جيرمان: مستعدون لأي منافس

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#ليلة_الابطال - إنريكي بعد التأهل أمام سان جيرمان: مستعدون لأي منافس #ليلة_الابطال - إنريكي بعد التأهل أمام سان جيرمان: مستعدون لأي منافس

أكد لويس إنريكي المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه مستعد لمواجهة أي فريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة عبر عقبة باريس سان جيرمان بعد تكرار الفوز عليه في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

البرسا فاز ذهابا 3-1 وإيابا 2-0 ليحجز مقعدا في نصف نهائي الأبطال.

وتحدث إنريكي عقب المباراة قائلا: "نعم كنا نريد الفوز".

وأضاف "عندما يتوفر لك لاعبين كهؤلاء فالفوز هو المطلب الوحيد".

وتأهل بايرن ميونيخ إلى نصف الدور مع انتظار ما ستسفر عنه مواجهتي ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد وموناكو ضد يوفنتوس.

وعن المنافسين في دور نصف النهائي، قال "في هذه الأدوار يجب أن تكون جاهز لمواجهة أي فريق، ونحن جاهزون".

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