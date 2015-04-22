ليلة_الابطال - جوارديولا إلى لاعبي بايرن: أنا أحبكم

وجه بيب جوارديولا المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ رسالة إلى لاعبي الفريق بعد التأهل المستحق أمام بورتو.

بايرن اكتسح بورتو 6-1 بعد الخسارة ذهابا 3-1 ليحجز مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا عقب المباراة قائلا: "بعد مباراة الذهاب ألقيت اللوم على اللاعبين والآن أقول لهم أنا أحبكم".

وأضاف "كان يجب علينا الفوز بنتيجة كهذه بعد المرحلة التي كانت قبل هذه المباراة".

وحجز بايرن مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلى جوار برشلونة في انتظار ما ستسفر عنه مواجهتي ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد وموناكو ضد يوفنتوس.