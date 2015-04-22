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#ليلة_الابطال - نيمار بعد تأهل برشلونة: نعيش فترة رائعة

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#ليلة_الابطال - نيمار بعد تأهل برشلونة: نعيش فترة رائعة #ليلة_الابطال - نيمار بعد تأهل برشلونة: نعيش فترة رائعة

(إفي): أكد مهاجم برشلونة، البرازيلي نيمار دا سيلفا، عقب تسجيله هدفي الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أن فريقه يعيش فترة رائعة في الفترة الحاسمة من الموسم بتألقه في جميع البطولات.

وصرح نيمار للتلفزيون الإسباني "نعيش فترة رائعة في الليجا والتشامبيونز. واعتقد أننا سنستمر بهذا الشكل".

وبسؤاله عن غضبه عقب استبداله في لقاء سيفيليا بالجولة قبل الماضية في الليجا، أشار إلى أن هذا الموقف "تم نسيانه وأصبح من الماضي".

وعن الأداء الكبير الذي يقدمه المهاجم قال "انا سعيد بالأهداف" مشيرا إلى وجوده في برشلونة لمساعده زملائه.

ويتصدر برشلونة الليجا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، كما بلغ نهائي كأس ملك إسبانيا، وعاد من جديد للمربع الذهبي للتشامبيونز ليج للمرة الثامنة في آخر عشر سنوات.

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