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#ليلة_الابطال - ديفيد لويز يتحدث عن ' كباري ' سواريز

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#ليلة_الابطال - ديفيد لويز يتحدث عن ' كباري ' سواريز #ليلة_الابطال - ديفيد لويز يتحدث عن ' كباري ' سواريز

(إفي): قلل ديفيد لويز، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء من أهمية الكرات التي مررها الأوروجوائي لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني بين قدميه (كوبري) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذلك بعد خسارة مباراة الإياب بهدفين نظيفين في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب كامب نو، معقل البرسا.

وأثارت هذه الكرات السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ديفيد لويز أكد في تصريحات للتلفزيون الإسباني عقب المباراة، "هذا أمر طبيعي. يحدث فقط للمميزين. يحدث فقط للاعبين أصحاب الشخصية".

وأقر اللاعب البرازيلي بأفضلية برشلونة، قائلا "أعتقد أن برشلونة قدم أداء أفضل في المباراتين. سيطر عليهما طوال الوقت تقريبا، وهم أفضل".

وأشار "لا أعتقد مطلقا أن غياب اللاعبين أمر جيد، خاصة ذوي الثقل. حينها دائما ما يكون الوضع صعبا للغاية. افتقدنا جهودهما حقا (فيراتي وإبراهيموفيتش)، ولكن برشلونة لعب بصورة جيدة للغاية. اللاعبون استوعبوا فلسفة اللعب جيدا، ويطبقونها".

وأوضح "نحن سعداء. قدمنا مستوى جيدا للغاية أمام تشيلسي الا أننا لم نلعب بنفس المستوى أمام برشلونة".

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