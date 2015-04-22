البابا تواضروس الثاني يزور المدرسة اللاهوتية بأرمينيا

زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له أمس الثلاثاء المدرسة اللاهوتية بأرمينيا التي تضم 70 طالبا.

وخلال الزيارة قدم طلاب المدرسة بعض الألحان والمقطوعات الموسيقية لأجزاء من الصلوات الليتورجية بشكل متميز حاز إعجاب البابا البابا تواضروس.

كما غرس البابا تواضروس شجرة بالمدرسة وفقا لتقليد معمول به هو أن كل بطريرك يزور المدرسة للمرة الأولى يقوم بغرس شجرة، وهو مافعله البابا الراحل شنودة الثالث عند زيارته للمدرسة منذ تسع سنوات وهي موجودة حتى الآن.

يذكر أن البابا تواضروس كان قد وصل إلى العاصمة الأرمينية يريفان أمس الإثنين في زيارة لأرمينيا تستغرق أسبوعا واستقبله غبطة البطريرك جاريجين الثاني بطريرك الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة الأرمينية، وأقيم له استقبالا كنسيا وشعبيا كبيرا.

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