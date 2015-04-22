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الحوثيون يعلنون بدء عمليات اغاثة لمحافظات الجنوب

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الحوثيون يعلنون بدء عمليات اغاثة لمحافظات الجنوب الحوثيون يعلنون بدء عمليات اغاثة لمحافظات الجنوب

الحوثيون

أعلنت اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن بدء الإعداد لعملية إغاثة واسعة في المحافظات اليمنية الجنوبية من خلال خطة تتضمن إغاثة المواطنين في تلك المحافظات بالمواد الغذائية وعبر إشراف وتعاون المجالس المحلية في المحافظات والمديريات.

وذكر بيان للجنة التى تعد أعلى سلطة في البلاد بموجب الاعلان الدستورى الحوثى أن هذه الخطوة هي خطوة أولى ستليها خطوات مماثلة وأعمال إغاثة شبيهة في نفس المحافظات وفي بقية المحافظات اليمنية المتضررة من العدوان والحصار.

ودعت اللجنة المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظات الجنوبية الى مزاولة أعمالها وصرف رواتب الموظفين.

وأكدت أنه لايوجد مانع من صرف المرتبات سوى عدم استلامها من الجهات المعنية.

يذكر أن اللجنة الثورية العليا هى أعلى سلطة حاكمة في اليمن بموجب الاعلان الدستورى الذى أعلن الحوثيون من جانب واحد في 6 فبراير الماضى ..ولم يتطرق البيان الى الحرب الدائرة فى محافظات الجنوب بين المقاومة الشعبية الجنوبية وعناصر الحوثيين وقوات عسكرية موالية لهم .

أ ش أ

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