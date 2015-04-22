سيف بن زايد والرئيس الأوزبكي يبحثان في طشقند آفاق التعاون

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إسلام كريموف، رئيس جمهورية أوزبكستان، في قصره بطشقند أمس، وذلك خلال زيارة سموه لجمهورية أوزبكستان الصديقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين؛ والسبل الكفيلة بتوسيع آفاقها على مختلف الأصعدة، بما يعزز من فرص التعاون المشترك، وضم الوفد المرافق لسموه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، ومن الجانب الأوزبكي الفريق أول رستم عناياتوف، رئيس جهاز الأمن القومي، وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد عن امتنانه للحفاوة وحسن الضيافة التي لقيها والوفد الإماراتي في أوزبكستان، مؤكداً حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات بين الجانبين، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.

وكان في مقدمة مستقبلي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار طشقند، الفريق أول رستم عناياتوف، رئيس جهاز الأمن القومي لجمهورية أوزبكستان، ونائب مستشار الأمن القومي، وحاكم طشقند.