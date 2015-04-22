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الحوثيون يفرجون عن وزير الدفاع اليمنى محمود الصبيحى المختطف منذ شهر

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الحوثيون يفرجون عن وزير الدفاع اليمنى محمود الصبيحى المختطف منذ شهر الحوثيون يفرجون عن وزير الدفاع اليمنى محمود الصبيحى المختطف منذ شهر
كشفت مصادر مؤكدة، أن جماعة الحوثى المسلحة أفرجت عن وزير الدفاع اليمنى اللواء الركن محمود الصبيحى المختطف لديها منذ شهر.

وأكدت المصادر لـ"اليمن برس"، مساء الثلاثاء، أن الجماعة أفرجت أيضاً عن العميد فيصل رجب فى إطار اتفاق تم إبرامه مع الحوثيين.

وكان مسلحون حوثيون، بمساندة من قوات عسكرية وأمنية موالية للرئيس السابق على عبدالله صالح، قد اختطفوا "الصبيحى" وقائد اللواء 119 التابع للجيش العميد الركن فيصل رجب من محافظة لحج جنوب اليمن، بعد أسبوع من وصوله إلى عدن.

وكان الرئيس هادى قد عيّن اللواء "الصبيحى" وزيرا للدفاع خلفا للوزير محمد ناصر أحمد، بعد تشكيل حكومة برئاسة خالد بحاح فى نوفمبر من عام 2014م.


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