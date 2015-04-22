أخبار عاجلة

عيش الليلة - الفنان أشرف عبد الباقي والفنان أحمد زاهر يحتفلوا بعيد ميلاد النجمة لوسي -
كوبا إيطاليا - حازم إمام: نابولى لم يعتمد على الكرات العالية مما أضعف هجومه -
سفراء وممثلو منظمات دولية يشاركون في زراعة "الحزام الأخضر" بالخرطوم -
الصحة بالقليوبية: سلبية عينات حالات الاشتباه بإنفلونزا الطيور -
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر -
عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري -
عيش الليلة - أشرف عبد الباقي لأحمد زاهر: لو ابن لوسي اتقدم لبنتك هتوافق ؟ ورد مفاجيء من زاهر -
كوبا إيطاليا: هيجواين لاعب رائع وأثبت ذلك فى مباراة يوفينتوس ونابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا -
ترامب: ما فعله الأسد "رهيب" وما حدث في سوريا "عار على الإنسانية" -
إيبار يفوز على بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

متصلة لوزير التعليم على الهواء: "ابنى بيتعاكس من إحدى المدرسات"

Google+ Print
متصلة لوزير التعليم على الهواء: "ابنى بيتعاكس من إحدى المدرسات" متصلة لوزير التعليم على الهواء: "ابنى بيتعاكس من إحدى المدرسات"
فاجأت متصلة تدعى "إيمان" من القاهرة، وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، على الهواء خلال استضافته ببرنامج "البيت بيتك"، قائلة إن نجلها فى إحدى المدارس الخاصة بالظاهر يتعرض للتحرش من قبل إحدى المدرسات بالمدرسة هو وباقى زملائه.

وأضافت المتصلة: "على مسئوليتى المدرسة بتتحرش بالطلاب وبتقف معاهم وتبعت ليهم رسائل على الموبايلات مش كويسة والمدرسة كلها عارفة كدا".

الأمر الذى دفع وزير التربية والتعليم، أن يرد خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان إنجى أنور ورامى رضوان عبر فضائية "TEN"، قائلاً: "أنا هبعت لجنة تحقيق للمدرسة، وفى حال ثبوت الواقعة سيتم استبعادها من المدرسة فوراً".

موضوعات متعلقة:
>وزير التعليم: تخصيص الإذاعة المدرسية الخميس للحديث عن تاريخ "الأبنودى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365