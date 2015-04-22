متصلة لوزير التعليم على الهواء: "ابنى بيتعاكس من إحدى المدرسات"

فاجأت متصلة تدعى "إيمان" من القاهرة، وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، على الهواء خلال استضافته ببرنامج "البيت بيتك"، قائلة إن نجلها فى إحدى المدارس الخاصة بالظاهر يتعرض للتحرش من قبل إحدى المدرسات بالمدرسة هو وباقى زملائه.

وأضافت المتصلة: "على مسئوليتى المدرسة بتتحرش بالطلاب وبتقف معاهم وتبعت ليهم رسائل على الموبايلات مش كويسة والمدرسة كلها عارفة كدا".

الأمر الذى دفع وزير التربية والتعليم، أن يرد خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان إنجى أنور ورامى رضوان عبر فضائية "TEN"، قائلاً: "أنا هبعت لجنة تحقيق للمدرسة، وفى حال ثبوت الواقعة سيتم استبعادها من المدرسة فوراً".

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