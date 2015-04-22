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انتحار شاب شنقًا لمروره بأزمة نفسية عقب فسخ خطبته ببنى سويف

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انتحار شاب شنقًا لمروره بأزمة نفسية عقب فسخ خطبته ببنى سويف انتحار شاب شنقًا لمروره بأزمة نفسية عقب فسخ خطبته ببنى سويف
أقدم شاب على الانتحار شنقاً بربط غطاء رأس " إيشارب" حول عنقه وربطه فى نافذة إحدى الغرف بمنزل أسرته بمدينة بنى سويف.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد هشام الدهشور، نائب مأمور قسم شرطة بنى سويف، يفيد العثور على جثة إبراهيم.ف.أ"، 21 سنة، سائق، تتدلى من نافذة غرفة منزله بمنطقة عزبة بلبل، دائرة القسم.

وتبين من تحريات المقدم مصطفى منتصر، رئيس مباحث القسم، أن المجنى عليه كان يُعانى حالة نفسية سيئة عقب حدوث مشكلات واختلاف فى وجهات النظر مع خطيبته، وإنهاء الخطبة مما دعاه إلى التخلص من حياته بوضع إيشارب حول عنقه وربطه فى نافذة غرفة بمنزله.

قامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرح المستشار تامر الخطيب بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.

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مصر 365