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هيريثيك روشان يدخل هوليوود من بابها العريض

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الثلاثاء 21-04-2015 21:05

يبدو أن النجم الوسيم Hrithik Roshan قرر تخطي نجوميته البوليوودية إلى أبعد من ذلك، من خلال دخوله عالم هوليوود.

فقد صرّح Roshan في مقابلة تلفزيونية أنه ينوي الدخول إلى العالمية من خلال عمل هوليوودي ضخم بقوله: " نعم، لدي مشروع هوليوودي هذا العام".

Hrithik البالغ من العمر 41 عاماً لم يعط معلومات حول تفاصيل عمله، بل بقي متحفظاً للغاية، ليكون هذا العمل مفاجأة ضخمة لمحبّيه وجمهوره الذين ينتظرون أعماله دائماً.

والمعروف عن Roshan حبه لأفلام الأكشن، لذلك لن نتفاجأ بما سيقدمه في عمله المقبل حيث اشتهر بالأعمال المثيرة والمعقدة في آن معاً.

الجدير ذكره أن Hrithik يستكمل تصوير فيلمه الجديد "Mohenjo Daro" الذي سيعرض في دور السينما منتصف أغسطس 2016.

نجوم بوليوود يدخلون هوليوود من بابها العريض

 

 

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