رحيل شاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي

بعد رحلة من المعاناة مع المرض، رحل الشاعر الغنائي المصري عبد الرحمن الأبنودي الذي عرف بشاعر "العامية" عن عالمنا، حيث كان يعاني من مشاكل مزمنة في الرئة، وتوفي إثر إصابته بجلطة في المخ.

ومن أشهر من عمل معهم الأبنودي هم الفنانين: عبد الحليم حافظ، وشادية، ونجاة، ومحمد منير، ووردة وغنى مع علي الحجار عدد كبير من تترات المسلسلات التلفزيونية وكان أخرها مسلسل "خلف الله" للفنان نور الشريف.

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