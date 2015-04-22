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بالصور: عائلة شاكيرا في ملعب برشلونة

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الأربعاء 22-04-2015 00:49

حضرت النجمة العالمية Shakira برفقة ابنيها Milan و Sasha مباراة كرة قدم يشارك فيها حبيبها Gerard Pique في برشلونة.

والتقطت الصور لعائلتها مجتمعة لأول مرة منذ إنجاب طفلها الصغير البالغ من العمر 3 أشهر.

واللافت أن الولدين يرتديان ملابس شبيهة بملابس فريق كرة القدم الذي يلعب فيه والدهما، وهو "FC Barcelona".

وبدت علامات السعادة واضحة جداً على وجه Shakira البالغة من العمر 38 عاماً، حيث حافظت على ابتسامتها طوال الوقت.

يُذكر أن والدة Gerard Pique كانت برفقة Shakira وساعدتها في حمل Milan البالغ من العمر عامين.

 

 

 

 

 

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